قدود حلبية بنكهة دمشقية على مسرح القباني

دمشق-سانا

مسرح القباني الذي حمل اسم أحد رواد فن القدود بما تركه للأجيال من أعمال خالدة احتضن اليوم أمسية غنائية تمازج فيها الطرب الحلبي والدمشقي أحيتها فرقة ليالي الفرح لإحياء التراث.

الأمسية التي حملت عنوان (حلب ودمشق تراث وعشق) حظي من خلالها عشاق الطرب الأصيل بباقة من القدود الحلبية والموشحات شدا بها المطربان هدية السبيني وحسام حلمي وسط حضور كثيف بدد أجواء البرد.

بداية البرنامج كانت مع فاصل اسق العطاش من ألحان الشيخ عمر البطش حيث أداه كورال الفرقة بقيادة الفنان عماد العبودي الذي طالما دأب وفرقته على إحياء التراث والطرب الأصيل.

وتابعت برنامج الأمسية المطربة السبيني فأدت مجموعة من القدود الحلبية بصوت مميز ودافئ لتغني قدود (تحت هودجها وآه يا أسمر وبيلبقلك شك الألماس) وأغنية آمنت بالله إضافة إلى أغان أخرى.

كما تابع الجزء الثاني من الأمسية ابن حلب الشهباء المطرب حسام حلمي حيث أدى خمرة الحب اسقنيها للراحل الكبير صباح فخري ثم قدم قدوداً وموشحات متنوعة أغنت الأمسية وأطربت الحضور الذي تفاعل طرباً وغناء.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت السبيني أن هذه الأمسية التراثية جاءت لإحياء القدود الحلبية التي أدرجتها اليونيسكو على قائمة التراث اللامادي والتذكير بالتراث وترسيخه في أذهان الأجيال مؤكدة أهمية حضور القدود الحلبية في كل الأمسيات الطربية والتراثية لتبقى حاضرة في الوجدان.

وبدوره لفت المايسترو عدنان العبودي قائد فرقة ليالي الفرح في تصريح مماثل إلى أن الأمسية جاءت بالتعاون مع وزارة الثقافة وتكريماً للراحل الكبير صباح فخري واحتفالاً بتسجيل القدود على قائمة التراث اللامادي.

يذكر أن فرقة ليالي الفرح لإحياء التراث إحدى التجمعات الموسيقية التي تأسست حديثاً وتشارك في حفلات وأمسيات غنائية على مسارح دمشق وتضم في عضويتها نحو 25 عازفاً ومغنياً وأعضاء كورال وتركز في معظم أنشطتها على إحياء التراث السوري.

هادي عمران

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