أصغر خاجي: الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان السعودي على اليمن

طهران-سانا

طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي الأمم المتحدة بالتدخل الفوري من أجل وقف العدوان السعودي على اليمن ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.

وأعرب أصغر خاجي خلال مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالشأن اليمني هانس غراندبيرغ عن قلقه من تصعيد العدوان السعودي مؤخراً داخل المناطق المأهولة بالمدنيين في اليمن مطالباً باتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب المنظمة الأممية والمجتمع الدولي لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار المفروض عليه .

وجدد أصغر خاجي موقف بلاده لدعم المساعي الهادفة إلى احلال الاستقرار والأمن في اليمن.