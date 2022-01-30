مصرف سورية المركزي يطلق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي

دمشق-سانا

أطلق مصرف سورية المركزي اليوم منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي وذلك في حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة في كلمة أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة وستكون هناك مراحل أخرى لاحقاً تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

ولفت هزيمة إلى أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سورية الدولي الإسلامي والشام وسورية والخليج والبركة سورية بالتعاون مع المركزي والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مبيناً أنه تم نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز “بي أو إس” وسيتم لاحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر.

وبين هزيمة أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف مؤكداً أن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل اي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت هزيمة إلى أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

من جانبه أوضح مدير مديرية أنظمة الدفع في المصرف المركزي عماد رجب أنه إلى جانب عملية الربط بين المصارف تم منح تراخيص لتطبيقات الهاتف الجوال ورمز الاستجابة السريع “كيو آر” لعدد من المصارف بهدف توسيع خيارات المتعاملين معها في مجال الدفع الإلكتروني مؤكداً أنه ستتم متابعة التحديث والتطوير لوسائل الدفع لمواكبة التطورات العالمية ولتكون نقطة الانطلاق للتحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الإلكترونية.

وفي تصريح للصحفيين أوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن الدفع الإلكتروني يرتبط بمسألة سقف السحب اليومي من المصارف حيث ان التحويل بين حساب مصرفي وآخر ليس له سقف كما أن المدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من تحديد السقف مبيناً أنه تم التعميم على المصارف العاملة بأن جميع الحسابات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني معفاة من قرار سقف السحب اليومي.

وفي تصريح لـ سانا أشار الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست إلى أن البنك من أوائل البنوك الخاصة التي أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني من خلال نقاط البيع “بي أو إس” لتمكين المواطنين من دفع الرسوم والفواتير إلكترونياً وإتمام عملياتهم المالية بطريقة آمنة وسريعة وبتكلفة ووقت أقل وجهد يسير.

حضر الحفل وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والمالية الدكتور كنان ياغي والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والكهرباء المهندس غسان الزامل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي ومديرو المصارف العامة والخاصة وممثلو غرف التجارة والصناعة وعدد من السفراء بدمشق.

وسيم العدوي وفراس صافي

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