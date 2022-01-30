مصرع 9 أشخاص بحادث تصادم سيارات في لاس فيغاس

واشنطن-سانا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون في حادث تصادم ست سيارات في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية اليوم.

ونقلت رويترز عن السلطات المحلية قولها: إن حادثاً وقع في مدينة لاس فيغاس عندما تجاوزت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة إشارة حمراء ما أدى إلى اصطدامها بعدة سيارات عند تقاطع طرق ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم سائق السيارة وعدد من الأطفال وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح.

وأضافت: إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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