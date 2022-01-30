لوغانسك الشعبية: الجيش الأوكراني نشر قوات خاصة على خط التماس

لوغانسك-سانا

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية أن الجيش الأوكراني نقل قوات خاصة إلى خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس.

ووفقاً لوكالة تاس قال إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم الشرطة الشعبية إن عدداً من أفراد القوات الخاصة الأوكرانية تم نقلهم إلى أطراف بلدة نوفو لوغانسكويه الواقعة على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح جنوب شرقي أوكرانيا.

وأفاد بأن “القوات الأوكرانية تقوم بأنشطة استطلاعية مكثفة بالقرب من قرية لوغانسكايا باستخدام طائرات مسيرة وذلك بهدف تدبير الاستفزازات والكشف عن نقاط الضعف في دفاعنا”.

وكان قائد إدارة الشرطة الشعبية في لوغانسك يان ليشينكو أعلن في وقت سابق أن الجيش الأوكراني يحضر لأعمال قتالية نشطة في منطقة دونباس ويحشد قواته هناك بستار من السرية.

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا منذ الـ9 من الشهر الجاري توتراً أمنياً ملحوظاً وسط قصف للجيش الأوكراني على طول خط التماس.

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