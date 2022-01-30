مرشحة رئاسية فرنسية تقترح عقد مؤتمر روسي أوروبي حول الأمن

باريس-سانا

اقترحت المرشحة الرئاسية من المحافظين الفرنسيين ورئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس عقد مؤتمر حول الأمن في أوروبا بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت بيكريس لتلفزيون فرانس 3 هناك قلق مشروع اليوم من جانب روسيا بشأن نشاط حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها والذي يمكن أن يكون موجها ضدها لذلك نحتاج إلى التحدث.. نحتاج إلى مؤتمر حول الأمن في أوروبا مع مشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي.

ورحبت بالحوار القائم بين فرنسا وروسيا مشددة على ضرورة الحفاظ عليه لضمان السلام على الحدود الأوروبية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية رأت بيكريس ضرورة حماية حدود هذه الدولة من قبل حلف الناتو الذي تعد فرنسا أحد أعضائه.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أعلنت أمس عزم بلادها إرسال قوات إلى رومانيا في إطار الحشد الذي يعمل حلف شمال الأطلسي “ناتو” على جمعه شرق أوروبا بدعوى حماية أوكرانيا من المزاعم التي يروجها حول تدخل روسي فيها.

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