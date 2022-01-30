نادال يتوج بلقبه الـ 21 في بطولات (الغراند سلام)

كانبيرا-سانا

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة أستراليا المفتوحة “أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس” بفوزه اليوم في النهائي على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وانتزع نادال الفوز بثلاث مجموعات متتالية 6-4 و6-4 و7-5 ليحسم النهائي لمصلحته خلال 5 ساعات و24 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ 21 لنادال في البطولات الأربع الكبرى “الغراند سلام” لينفرد بهذا الرقم القياسي بعد أن كان يتشارك بـ 20 لقباً مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر.

بينما خسر مدفيديف للعام الثاني على التوالي في نهائي بطولة أستراليا بعد أن تغلب عليه دجوكوفيتش في نهائي العام الماضي.

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