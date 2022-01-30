SCS-NET

خبير روسي: (سبوتنيك لايت) فعال 100% ضد متحور “أوميكرون”

2022-01-30

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز (غاماليا) الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ أن لقاح (سبوتنيك لايت) يوفر حماية بنسبة مئة بالمئة من متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غينسبورغ قوله “إن خمسة وسبعين بالمئة من الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت يتمتعون بأجسام مضادة يمكنها تحييد سلالة أوميكرون.. وإذا أخذنا المصل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم به نلاحظ أنه في غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم يتمتع مئة بالمئة منهم بأجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروسات.

يشار إلى أن مركز غاماليا صمم لقاح (سبوتنيك في) المكون من جرعتين ومن ثم قام بتصميم نسخة مخففة من هذا اللقاح مكونة من جرعة واحدة هي (سبوتنيك لايت) الذي يستخدم عادة لإعادة التطعيم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

باتروشيف: روسيا لا تهدد بأي شكل من الأشكال أوكرانيا

موسكو-سانا جدد أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف نفي المزاعم الأمريكية حول تهديد بلاده …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved