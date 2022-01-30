خبير روسي: (سبوتنيك لايت) فعال 100% ضد متحور “أوميكرون”

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز (غاماليا) الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ أن لقاح (سبوتنيك لايت) يوفر حماية بنسبة مئة بالمئة من متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غينسبورغ قوله “إن خمسة وسبعين بالمئة من الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت يتمتعون بأجسام مضادة يمكنها تحييد سلالة أوميكرون.. وإذا أخذنا المصل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم به نلاحظ أنه في غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم يتمتع مئة بالمئة منهم بأجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروسات.

يشار إلى أن مركز غاماليا صمم لقاح (سبوتنيك في) المكون من جرعتين ومن ثم قام بتصميم نسخة مخففة من هذا اللقاح مكونة من جرعة واحدة هي (سبوتنيك لايت) الذي يستخدم عادة لإعادة التطعيم.

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