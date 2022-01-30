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مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر استهدافهم بصاروخ باليستي في شبوة اليمنية

2022-01-30

صنعاء-سانا

قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر استهداف الجيش اليمني تجمعاً كبيراً لهم بصاروخ باليستي في محافظة شبوة اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان.. “تمكنت القوة الصاروخية من استهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بصاروخ باليستي ظهر اليوم وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم”.

وأضاف البيان إنه نجم عن الاستهداف تدمير وإحراق خمس آليات لمرتزقة العدوان ووقوع أضرار فادحة في مواقعهم.

‏وكانت القوة الصاروخية فى الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت أمس أيضاً تجمعاً كبيراً للمرتزقة في مديرية عسيلان بصاروخ باليستي ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقاً بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات.

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