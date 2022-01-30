روسيا: توسع حلف الناتو بشكل أكبر سيوجه ضربة لأمن أوروبا

لندن-سانا

جددت روسيا التحذير من أن توسع حلف شمال الأطلسي الناتو بشكل أكبر سيوجه ضربة قاسية للأمن الأوروبي وفي مقدمته أمن روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن اندريه كيلين السفير الروسي لدى بريطانيا قوله في مقابلة مع صحيفة صندي تايمز “إن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيعزز هذا التوسع الأمن أم يقوضه ونحن من جانبنا نرى أن هذا الأمر سيوجه ضربة للأمن في أوروبا ولنا في روسيا على وجه الخصوص”.

وحول الوضع في أوكرانيا دعا كيلين لاعتماد الحل الدبلوماسي بعيداً عن عضوية الناتو وقال “هذا الخيار يعود لأوكرانيا بأن تكون بلداً ذا سيادة ومستقلاً فهي تدعي أنها بلد محايد حسب الدستور الأوكراني وكان من الأفضل لو بقيت على الحياد أو غير منحازة ونحن بحاجة إلى ضمانات قانونية جادة بأن أوكرانيا لن تكون جزءاً من حلف الناتو”.

وفي نفس السياق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن انضمام أوكرانيا لعضوية حلف الناتو لن يقدم أي مساهمة لتعزيز أمنه بل على العكس سيتسبب بتأزيم العلاقات بين الحلف وروسيا.

وكان الناتو أعلن قبل أيام نيته وضع قوات احتياطية فى حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات بحجة تعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية في وقت يستمر فيه بحشد قواته العسكرية وإجراء مناورات على طول الحدود مع روسيا.

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