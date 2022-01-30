إصابة 9 أشخاص جراء تسرب غاز داخل فندق بولاية أوهايو الأميركية

واشنطن-سانا

أصيب 9 أشخاص بالتسمم جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون في فندق بولاية أوهايو الأميركية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين محليين قولهم إنه تم أمس نقل تسعة أشخاص للمستشفى إثر تعرضهم للتسمم مع حالات إغماء بفندق (هامبتون إن) بينهم سبعة في حالة حرجة.

فيما قال جاي رايلي رئيس قسم مكافحة الحرائق لصحيفة كولومبوس ديسباتش المحلية إن مصدر أول أكسيد الكربون غير واضح لكن كل من تم نقله إلى المستشفى كان في منطقة حمام السباحة بالفندق مشيراً إلى وجود أطفال بين الضحايا.

من جهته لفت رئيس الشرطة توني بروكس إلى أنه تم إخلاء الفندق بعد تلقي عدد من المكالمات بشأن أشخاص فاقدي الوعي.

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