30 كانون الثاني 2018- انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي الروسية

دمشق-سانا

1649- تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنكلترا.

1648- التوقيع على اتفاقية مونستر لإنهاء حرب الثمانين سنة بين هولندا وإسبانيا.

1835- الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.

1847- تغير اسم قرية يربا بوينا في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

1933- أدولف هتلر يصبح مستشاراً للرايخ الألماني الثالث.

1948- اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.

1956- حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.

2013- كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو1 حاملاً قمراً اصطناعياً لأغراض بحثية.

2017- قمة أديس أبابا تسفر عن عودة المغرب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي بعد تأييد 40 دولة لعودته.

2018- انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي الروسية والذي أثبت أن العملية السياسية في سورية لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سورية ودون أي تدخل خارجي.

من مواليد هذا اليوم..

1882- فرانكلين روزفلت الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة.

1899- ماكس تيلر عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951.

1949- بيتر أغري عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003.

1962 عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

من وفيات هذا اليوم..

1676 القيصر أليكس الأول قيصر روسيا الثاني.

1730- القيصر بييتر الثاني إمبراطور روسيا السابع في الامبراطورية الروسية.

1928- يوهانس فيبيغر طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.

1969- دومينيك بير رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958.

1982- رأفت الهجان مواطن مصري اسمه الحقيقي “رفعت علي سليمان الجمال” دخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وعمل فيه 17 عاماً باسم “جاك بيتون” تمكن خلالها من اختراق الموساد الإسرائيلي.

1991- جون باردين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972.

أعياد ومناسبات..

وليمة القديس أنطونيوس الكبير عند الكنيسة القبطية.