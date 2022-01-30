روسيا تنقل مناورات بحرية لخارج منطقة إيرلندا الاقتصادية

دبلن-سانا

أعلن السفير الروسي لدى إيرلندا يوري فيلاتوف اليوم أن بلاده قررت نقل منطقة المناورات البحرية المقررة في المحيط الأطلسي الشهر المقبل إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيرلندا لعدم إعاقة عمل الصيادين الإيرلنديين.

وقال فيلاتوف في بيان نقلته وكالة سبوتنيك “استجابة لطلب الحكومة الايرلندية ولمناشدات رابطة منتجي الأسماك الجنوبيين والغربيين بايرلندا قرر وزير دفاع روسيا الاتحادية سيرغي شويغو نقل منطقة المناورات البحرية المقررة من 3 إلى 8 شباط إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لايرلندا بهدف عدم إعاقة عمل الصيادين الايرلنديين في مناطق الصيد التقليدية”.

وجدد السفير الروسي تأكيده على أن المناورات البحرية تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي ولا تشكل تهديدا بأي شكل لإيرلندا.