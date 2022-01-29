الداخلية تنفي صدور بيان تحذير عنها بشأن أشخاص يحاولون سرقة المنازل

دمشق- سانا

نفت وزارة الداخلية صحة بيان منسوب إليها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يحذر من أشخاص يدعون بأنهم من شركة المياه للدخول إلى منازل المواطنين وسرقتها واختطاف الأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنها لم تصدر مطلقاً مثل هذا البيان وهو كاذب وعار من الصحة كما لم يرد إلى الوحدات الشرطية في المحافظات كافة أي شكوى بوقوع مثل هذه الحوادث التي ذكرت في البيان المزور.

وذكرت الوزارة أن دوريات وحداتها الشرطية منتشرة في كل قطاعات عملها وعلى أهبة الاستعداد لتلقي بلاغات المواطنين ومعالجتها بشكل فوري مهيبة بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر وعدم نشر الأخبار الكاذبة وترويجها قبل التأكد من مصداقيتها وخاصة تلك التي تمس بأمن وطمأنينة المواطنين.