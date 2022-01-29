فوز ناشئات النواعير على ناشئات كفربهم بدوري كرة السلة

حماة-سانا

فاز النواعير على كفربهم بنتيجة 45-35 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرضصالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الثالثة من ذهاب المجموعة الوسطى لبطولة الدوري بكرة السلة للناشئات تحت 16 عاماً.

وهذا هو الفوز الأول للنواعير في الدوري مقابل خسارتين أمام محردة وسلمية فيما تعرض كفربهم لخسارته الثالثة على التوالي وبقي في المركز الأخير للمجموعة التي يتصدرها حالياً محردة وسلمية بانتصارين لكل منهما.

وتضم المجموعة الوسطى لدوري الناشئات خمسة أندية هي سلمية ومحردة وكفربهم والنواعير وقطينة تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً.

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