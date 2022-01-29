امتلاء سد بلوران في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة اللاذقية مؤخراً إلى امتلاء عدد من السدود وأهمها سد بلوران الذي وصلت كميات المياه فيه إلى حدها الأعظمي.

وأوضح المهندس فراس علان مدير سد بلوران في تصريح لمراسل سانا أن السد بلغ حد الامتلاء الأعظمي وهو 15 ونصف مليون متر مكعب مشيراً إلى أنه لم يصل إلى هذه النسبة منذ سنوات عديدة.

وأشار علان إلى أن وضع مفيض السد جيد ويصرف 150 متراً مكعباً في الثانية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث فائض مطري زائد عن الحد من خلال عمليات التعزيل في موقع سد التحويلة ومنطقة الحراجية ووادي قنديل.

ونوه علان بانعكاس هذا الوضع المائي على الموسم الزراعي القادم الذي من المتوقع أن يكون جيداً موضحاً أن الأراضي التي يرويها سد بلوران هي القرى الواقعة أسفل السد وهي بلوران وزغرين والحراجية ووادي قنديل والسرسكية والتي تعتمد على محاصيل استراتيجية كالتبغ والبطاطا الحلوة إضافة إلى الحمضيات والخضار الصيفية بأنواعها.

علاء إبراهيم

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