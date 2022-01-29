رفض إرسالية بذار خيار وبندورة مخالفة للمواصفات

ريف دمشق-سانا

رفضت مديرية الزراعة في ريف دمشق اليوم من خلال مركز الحجر الصحي النباتي في جديدة يابوس إرسالية بذار زراعية قادمة من هولندا لمخالفتها اللوائح والتعليمات ذات الصلة.

مدير الزراعة في محافظة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الإرسالية التي تشمل مليوناً و350 ألف بذرة من البندورة والخيار تبين بعد إخضاعها للتحليل في مراكز الحجر الصحي أن المعلومات الموجودة على ظرف البذار غير متوافقة مع الصنف المستورد وتخالف القوانين الناظمة للحجر الصحي النباتي.

وأشار زيادة إلى أن تاريخ بوليصة الشحن وشهادة المنشأ جاء قبل موافقة وزارة الزراعة عليها كما تبين أن الشهادة الصحية المرفقة تتضمن أنواعاً أخرى من البذار غير المذكورة في الموافقة مؤكداً منع دخولها إلى سورية والطلب من مديرية الجمارك إعادة تصديرها.

سفيرة اسماعيل