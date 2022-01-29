الانتهاء من فتح الطرق المغلقة بسبب التراكمات الثلجية في ريف حمص

حمص-سانا

أنهت آليات وورشات مديرية الخدمات الفنية بحمص صباح اليوم أعمال إزالة الثلوج المتراكمة في عدة مناطق بريف حمص الغربي وفتح كل الطرق.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المهندس أمين العيسى مدير الخدمات الفنية في حمص إلى أن الورشات أنهت اليوم أعمال فتح طريق ضهر القصير الرادار لتصبح جميع الطرق بريف حمص الغربي سالكة حالياً بما فيها طريقا الرادار مقلس والرادار كفرام.

وكانت ورشات الخدمات الفنية بحمص بمؤازرة الوحدات الشرطية عملت خلال العاصفة الثلجية على أربعة محاور رئيسية هي محور حمص دمشق(منطقة البريج وحسياء) ومحور(حمص الفرقلس) ومحور(طريق حمص ضهر القصير) الذي يخدم أكثر من 50 قرية ومحور(مقلس المزرعة وادي النضارى) الذي يربط وادي النضارى بضهر القصير.

لارا أحمد

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