رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

ويلنغتون-سانا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم أنها عزلت نفسها بعد مخالطتها لشخص مصاب بفيروس كورونا.

ونقلت أسوشييتدبرس عن بيان لمكتب رئيسة الوزراء قوله: “إن أرديرن لم تظهر لديها الأعراض وهي في حالة صحية جيدة موضحاً أن مخالطة الشخص المصاب كانت خلال رحلة جوية من بلدة كيريكيري إلى أوكلاند أكبر مدن البلاد”.

وكانت الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو أيضاً على متن الرحلة في الـ 22 من الشهر الجاري ودخلت أيضاً في العزل.

يذكر أن نيوزيلندا تمكنت من احتواء انتشار فيروس كورونا حيث سجلت 52 حالة وفاة فقط بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 5 ملايين لكن متحور أوميكرون بدأ يترسخ ومن المتوقع أن ينمو بسرعة خلال الأسابيع المقبلة.

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