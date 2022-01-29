ظهور مشتق جديد خفي من المتحور أوميكرون

نيويورك-سانا

رصد علماء ظهور مشتق جديد من المتحور أوميكرون في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر في تحليل مسحة فيروس كورونا.

ونقلت مجلة ساينتست الأمريكية عن كاميرون وولف الخبير في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ديوك الأمريكية قوله: إن “ما تم رصده مؤخراً هو نسخة جديدة من متحور أوميكرون أطلق عليه اسم (بي ايه2) موضحاً أن عدم قدرة التحاليل على كشفه جعلت العلماء يطلقون عليه اسم (أوميكرون الخفي).

ووصف وولف أوميكرون والمشتق الجديد منه بأنهم أخوة من العائلة نفسها حيث يوجد اختلافات طفيفة ولكن معظم الجينات متشابهة فيهما.

بدورهم وثق علماء في الهند بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور (بي ايه2) المشتق إذ ثمة اختلاف بسيط في شكل البروتين فيما رجح غابرييل ليونغ عميد كلية الطب في جامعة هونغ كونغ أن مشتق المتحور أوميكرون الجديد قد ينتشر بشكل أسرع من المتحور الأصلي بنسبة 35 بالمئة.

يشار إلى أنه على الرغم من أن المتحور أوميكرون لا يسبب أعراضاً خطيرة تتطلب دخول المستشفى إلا أن لديه أكثر من 30 طفرة في البروتين الشوكي بسطح الفيروس وهو ما منحه القدرة على سلب فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية: “إن المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي سيسترعي انتباه العالم سيكون أكثر عدوى من أوميكرون لكن ما يحتاج العلماء للإجابة عنه حقاً هو ما إذا سيكون أكثر فتكاً أم لا.

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