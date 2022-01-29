إيران تتسلم موارد نقدية من المصرف العراقي للتجارة

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية اليوم عن تسلم موارد نقد أجنبي لإيران كانت موجودة في المصرف العراقي للتجارة مشيرة إلى إمكانية استخدام هذه الموارد لمصلحة جميع الصناعات الغذائية والدوائية والصحية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنها طلبت من جميع قطاعات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية الإعلان عن قائمة استيراد مقترحة على وجه السرعة مع مراعاة أولويات السلع الضرورية للبلاد وعدم إدراج السلع الخاضعة للحظر في قائمتها للتمويل من هذه الموارد.

يذكر أن إيران لديها كمية كبيرة من موارد النقد الأجنبي محجوزة في العديد من الدول بسبب إجراءات الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة عليها ما أثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.

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