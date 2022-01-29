مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة النظام السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

قتل وأصيب أكثر من 40 شخصاً من مرتزقة النظام السعودي اليوم خلال استهداف الجيش اليمني بصاروخ باليستي تجمعاً كبيراً لهؤلاء المرتزقة في محافظة شبوة اليمنية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أوردته وكالة أنباء “سبأ” أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي تجمعاً كبيراً لمرتزقة النظام السعودي في مديرية عسيلان وكانت الإصابة دقيقة مشيراً إلى مقتل وإصابة أكثر من 40 مرتزقاً بينهم متزعمون وتدمير عدد من آلياتهم.

وكانت القوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير شنا في الثالث عشر من الشهر الجاري عملية هجومية واسعة على تجمعات كبيرة لمرتزقة النظام السعودي في محافظة شبوة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم.

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