الحرارة أدنى من معدلاتها وصقيع وضباب في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تضعف الفعالية الجوية التي كانت سائدة في الأيام الأخيرة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المنطقة الساحلية فيما يبقى الجو خلال الليل شديد البرودة في أغلب المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

السبت الأحد الاثنين دمشق 10/2 11/2 12/2 القنيطرة 6/صفر 7/صفر 8/صفر درعا 10/1 11/ناقص1 11/ناقص1 السويداء 6/ناقص1 8/ناقص1 8/ناقص1 حمص 10/1 11/ ناقص1 10/ناقص1 حماة 9/صفر 10/ ناقص1 11/ناقص1 الحسكة 9/صفر 9/1 8/صفر اللاذقية 12/7 13/7 13/7 طرطوس 12/7 13/8 14/8 حلب 8/صفر 8/صفر 9/2 ادلب 8/2 8/1 9/2 دير الزور 10/2 11/2 12/3 الرقة 8/1 9/صفر 10/2

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