وقفتان تضامنيتان في الضفة الغربية دعماً للأسرى في المعتقل

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية مساء اليوم بوقفتين تضامنيتين دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفتين اللتين دعت إليهما القوى الوطنية في مدينتي جنين وسلفيت رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في معتقلات الاحتلال الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة وإهمال طبي متعمد وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة.

وجدد المشاركون مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى والإفراج عنهم فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها.

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