مصرع جندي روسي إثر هبوط اضطراري لمروحية وسط روسيا

موسكو-سانا

لقي جندي روسي مصرعه إثر هبوط اضطراري لمروحية عسكرية من طراز “ميل مي 8” قرب مدينة أوليانوفسك وسط روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم إن “المروحية اضطرت للهبوط بشدة بالقرب من مدينة أوليانوفسك ما أدى إلى إصابة جميع أفراد الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة بينما توفي جندي متأثراً بجراحه”.

وأضافت الوزارة إنه “تم إجلاء باقي أفراد الطاقم بواسطة مروحية بحث وإنقاذ إلى أقرب مطار لنقلهم إلى منشأة طبية”.

وتشير معلومات إلى أن الحادث وقع نتيجة عطل فني إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابساته.