هنغاريا تتلقى طلباً أمريكياً بنشر قوات إضافية للناتو على أراضيها

بودابست-سانا

كشف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن تلقي بلاده طلباً من الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” على أراضيها.

ونقلت وسائل اعلام عن سيارتو قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “وزارة الدفاع الهنغارية تجري مفاوضات حول هذا الطلب”.

وفي وقت سابق كشفت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية أن أعضاء حلف الناتو يدرسون تشكيل “وحدات قتالية جديدة” يبلغ عدد أفرادها ألف شخص في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا على غرار تلك الموجودة في دول البلطيق وبولندا.

وكان حلف الناتو أعلن يوم الاثنين الماضي نيته وضع قوات احتياطية في حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات إلى أوروبا الشرقية بحجة تعزيز دفاعاته هناك في تصعيد للوضع مع روسيا التي تطالب بضمانات أمنية ومنع توسع الحلف شرقاً.