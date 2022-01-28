استمرار فتح الطرقات المغلقة نتيجة تراكم الثلوج في ريف طرطوس

طرطوس-سانا

واصلت ورشات وآليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس العمل على فتح الطرقات في المناطق التي تراكمت فيها الثلوج وخاصة في المناطق الجبلية بريف المحافظة.

وبين مدير الخدمات الفنية في طرطوس المهندس أحمد سليمان في تصريح لمراسلة سانا أن ورشات وآليات المديرية نفذت اليوم أعمال تعزيل الطرق وفتحها أمام السيارات لإيصال الخبز إلى قرى الكنيسة والطاهرة والرقمة بمنطقة الشيخ بدر ونحل الجرد وخربة السنديانة بمنطقة بانياس وعين الذهب والبيرة وحيلاتا والقلعة والقليعة وبيت خدام بمنطقة الدريكيش وكفر جوايا ومحطة النبي صالح وبصيرة الجرد في منطقة صافيتا لافتاً إلى أن جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة سالكة وتبقى الطرق الفرعية التي سيتم العمل على إزالة الثلوج عنها غداً.

مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة سالم ناصر أشار في تصريح مماثل إلى أنه تم اتخاذ إجراءات احتياطية قبل تساقط الثلوج بعدة أيام حيث تم توزيع الدقيق والمازوت للمخابز في المناطق المتوقع هطول الثلج فيها بما يكفي لأيام كما تم إرسال الخبز إلى جزيرة أرواد لمدة ثلاثة أيام تحسباً لحدوث أنواء بحرية خلال العاصفة وانقطاع الطريق اليها.

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