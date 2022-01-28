روسيا توسع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا والخاضعين لعقوباتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “قررت موسكو مسترشدة بمبدأ المعاملة بالمثل والندية توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الأجهزة الأوروبية الممنوعين من دخول أراضي روسيا”.

وأوضحت الخارجية أن الإجراءات الروسية تشمل في المقام الأول رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم والذين لسبب ما لا يثيرون بنشاطهم حساسية المسؤولين الأوروبيين في بروكسل”.

وتابعت الخارجية “تم تجديد قائمة المعاملة بالمثل لتشمل مسؤولين في الأجهزة والسلطات التشريعية والتنفيذية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممن يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للروس”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة عبر مذكرة بعثتها إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.

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