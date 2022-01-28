بكين تدعو واشنطن للكف فوراً عن قمع الشركات الصينية

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بوقف قمعها الخبيث والمتكرر للشركات ومشغلي الاتصالات الصينية في ظل غياب الحقائق.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وزارة التجارة قولها اليوم “إن الخطوة الأمريكية بوقف عمل شركة اتصالات صينية في الولايات المتحدة تعد انحرافاً شديداً عن المبادئ الموجهة للسوق كما أنها تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمستهلكين الصينيين بما في ذلك في الولايات المتحدة إضافة إلى تعطيل النظام الطبيعي للاقتصاد والتجارة الدوليين”.

وطالبت الوزارة الولايات المتحدة “بالكف فوراً عن قمعها غير المعقول للشركات الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة ومعاملتها بشكل عادل” معلنة عن عزم الجانب الصيني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ألغت أمس سلطة شركة “تشاينا يونيكوم أمريكا” لتقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة.

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