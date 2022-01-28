البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس جديد في خامس اقتراع

روما-سانا

فشل البرلمان الإيطالي اليوم في انتخاب رئيس جديد في خامس اقتراع على التوالي منذ يوم الاثنين لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا.

وذكرت وكالة رويترز أن تحالف يمين الوسط طلب من أعضائه التصويت لصالح رئيسة مجلس الشيوخ المحافظة إليزابيتا كاسيلاتي بدلاً من بذل الجهود في البحث عن مرشح يمثل حلاً وسطاً يستطيع الحصول على دعم واسع.

ونتيجة التصويت لم تحصل كاسيلاتي سوى على 382 صوتاً من إجمالي 1009 أصوات لأعضاء البرلمان ومندوبي المناطق المؤهلين للتصويت وهو عدد أقل بكثير من 505 المطلوبة لانتخاب رئيس الدولة في البلاد.

ومن المقرر أن يجدد البرلمان محاولاته بهذا الصدد في وقت لاحق عبر جولة جديدة من التصويت.

ويجري انتخاب الرئيس في إيطاليا باقتراع سري يشارك فيه 1009 من نواب البرلمان وممثلي المناطق.

وكان الرئيس المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا استبعد توليه فترة ثانية كحل وسط للوضع رغم تزايد معدل الدعم له في التصويت اليومي ما يشير إلى أن الكثير من أعضاء البرلمان يريدون منه غيير رأيه.

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