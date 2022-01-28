إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في الخليل ونابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء قمع الاحتلال مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في مدينتي الخليل ونابلسبالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرة بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل وفي جبل صبيح ببلدة بيتا في نابلس ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وعرقل الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين في بلدة بيتا نتيجة تجريفه الأراضي وإغلاقه طرقا زراعية مؤدية للجبل.

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