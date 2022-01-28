إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية بالقنيطرة جراء الأحوال الجوية

القنيطرة-سانا

أنهت ورشات الصيانة في شركة كهرباء القنيطرة أعمال إصلاح الأعطال على الشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية السائدة.

وأوضح معاون مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس محمد إبراهيم في تصريح لمراسل سانا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة على شبكات التوتر المتوسط والمنخفض جراء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج في بلدة خان أرنبة وإصلاح وصيانة خط التوتر المتوسط على مخارج بلدتي حضر والعتم.

ولفت إبراهيم إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من صيانة وشد خطوط التوتر المنخفض في بلدة خان أرنبة وقرى الكوم وعين عيشة وعين الثورة والسنديانة وأيوبا وجبا واوفانيا وتل صاحي وجباثا الخشب كما تم استبدال محولة محروقة في منطقة الكوم الشرقي ووضعها بالخدمة.

وتابع إبراهيم: تم أيضاً إصلاح وصيانة شبكات التوتر المنخفض المنهارة بسبب الأحوال الجوية وإصلاح الشكاوى الفردية للمشتركين في قرية العتم وعين عيشة ومدينة البعث وصيانة شبكات التوتر المنخفض في بلدة حضر إلى جانب إصلاح وشد خط توتر متوسط مقطوع على مخارج الرفيد وجبا وإصلاح أعطال على شبكة التوتر المنخفض في قرى مسحرة ونبع الصخر وما حولها.

وأكد إبراهيم أن ورشات الصيانة في الشركة جاهزة للتعامل مع الأعطال الطارئة التي قد تنجم عن الأحوال الجوية.

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