أجواء شديدة البرودة ليلاً وتوقعات مستمرة بهطلات ثلجية على المرتفعات

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ تترافق بالمنخفض الجوي الممتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الساحلية وثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1100 متر.

ليلاً يصبح الجو شديد البرودة في أغلب المناطق مع تحذيرات من الصقيع وتشكل الجليد والضباب في معظم المناطق وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية ويستمر الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في بعض المناطق الداخلية فيما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…