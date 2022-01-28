روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية متطورة

موسكو-سانا

أعلن مصنع يانتار الروسي عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على سفينة أبحاث بحرية طورها المصنع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للمصنع قولها في بيان: “انتقلت مؤخراً سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غريغليدجان من أحد أحواض بناء السفن التابعة لمصنعنا نحو بحر البلطيق لتخضع لمرحلة أخرى من الاختبارات البحرية”.

وأضاف البيان أنه خلال الاختبارات سيقوم الطاقم والخبراء التابعون للمصنع بالتحقق من قدرات السفينة على الحركة والمناورة وستفحص جميع أنظمة وآليات السفينة بما فيها معدات التوجيه والاتصال وأنظمة السونار وتحديد المواقع ومعدات البحث العلمي.

وكانت روسيا بدأت بتطوير السفينة المذكورة عام 2016 وجهزتها بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار ومعدات للبحث العلمي ورصد البيئات البحرية.

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