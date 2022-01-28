الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه

القدس المحتلة-سانا

حذرت الخارجية الفلسطينية مجدداً من تداعيات تصعيد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأوضحت الخارجية في بيان وفقاً لوكالة وفا أن جرائم الاحتلال واعتداء عصابات المستوطنين على الفلسطينيين في كفر الديك وإجبار رعاة الأغنام على ترك أراضيهم في الأغوار الشمالية تشكل حلقة متصاعدة في تنفيذ مخططاته الاستعمارية التهويدية بهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وأشارت الخارجية إلى أن حملة التحريض التي تشنها سلطات الاحتلال ضد مجلس حقوق الإنسان الدولي تعبر عن نهجها الإرهابي والذي يهدف للتغطية على جرائمها المتواصلة وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين مجددة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال ومستوطنيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency