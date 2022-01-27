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مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم: اللاعبون والكادر الفني يتحملون مسؤولية الخسارة أمام الإمارات

2022-01-27

ابوظبي-سانا

أكد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الروماني تيتا فاليريو أن مسؤولية الخسارة في المباراة أمام الإمارات تقع على اللاعبين والكادر الفني.

وأضاف فاليريو  في المؤتمر الصحفي الذي عقد  عقب المباراة “لم أحظ بفترة استعداد طويلة وجيدة لكنني أعتقد أن المنتخب الإماراتي استغل البطء في الارتداد الدفاعي وسجل هدفين في مرمانا بينما استحوذ منتخبنا على الكرة ولكن عابنا عدم التمرير السريع أو الدقيق في الأمتار الثلاثين الأخيرة”.

وتابع تيتا “بقيت أمامنا ثلاث مباريات ومن الواضح أن فرصتنا في التأهل أصبحت صعبة للغاية لأننا لا نمتلك أكثر من نقطتين والمباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية ستكون صعبة للغاية سأتحدث مع اللاعبين وسأحاول رفع معنوياتهم واسترداد ثقتهم بأنفسهم كي نحاول تقديم صورة مختلفة”.

وقال: “تلقينا 13 هدفاً في التصفيات حتى الآن ولم نسجل الكثير من الأهداف ،هذه هي كرة القدم وعلينا أن نستثمر المباريات المقبلة من أجل إنهاء التصفيات بشكل إيجابي”.

محمد الخاطر

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