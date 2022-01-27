النواعير يحقق فوزاً صعباً على الجيش في دوري الرجال بكرة السلة

حماة-سانا

حقق النواعير فوزاً صعباً ومثيراً على الجيش بنتيجة 84-82 نقطة بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الحادية عشرة من ذهاب بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وتقدم النواعير في الربع الأول 15-13 وحسم الجيش الربع الثاني لصالحه 13-10 والثالث26-22 فيما كسب النواعير الربع الرابع 18-13 لتنتهي المباراة بالتعادل 65-65 وفي الشوط الإضافي الأول تعادلا أيضاً 73-73 وتمكن النواعير من حسم المباراة لصالحه في الشوط الإضافي الثاني بفارق نقطتين.

وهذا هو الفوز الرابع للنواعير في الدوري مقابل ست هزائم وضعه في المركز السابع برصيد 14 نقطة فيما تعرض الجيش لخسارته الثالثة مقابل سبعة انتصارات أبقته في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

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