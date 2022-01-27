طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على اليمن

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله اليوم: إن طيران العدوان استهدف بـ 14 غارة مديرية الجوبة وبـ 10 غارات مديرية حريب وبـ 9 غارات مديرية الوادي وبغارتين مديرية العبدية في محافظة مأرب فيما استهدف بـ 4 غارات مديرية بيحان في محافظة شبوة وبغارة مديرية مقبنة في تعز وبـ 3 غارات مديرية خب والشعف في الجوف.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف أمس بأكثر من 20 غارة العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في محافظة ذمار.

إلى ذلك جددت قوى العدوان خرقها وقف إطلاق النار في الحديدة وارتكبت 119 خرقاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ومن بين الخروقات 6 غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس و51 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و48 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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