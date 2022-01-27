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ميليشيا (قسد) تخطف 50 شخصاً في الرقة

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2022-01-27

الرقة-سانا

اختطفت ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً نحو 50 شخصاً في الرقة وريفها ممن أخرجتهم الميليشيا من مخيم الهول في الحسكة خلال الفترة الماضية.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الرقة أن حملة مداهمات واسعة نفذتها مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” في مدينة الرقة وقرية الجرنية اختطفت خلالها نحو 50 شخصاً كانت أخرجتهم سابقا من مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن حملات الدهم والاختطاف نفذتها الميليشيا في فترات منع التجوال التي تفرضها يومياً على مناطق سيطرتها مبيناً أن جميع الذين جرى اختطافهم نقلوا إلى سجن عايد في مدينة الطبقة بالريف الغربي.

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