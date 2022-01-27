مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين في اشتباكات مع مسلحين شرق البلاد

جاكرتا-سانا

أعلن الجيش الإندونيسي اليوم مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء هجوم شنه مسلحون انفصاليون على موقع عسكري في إقليم بابوا بأقصى شرق البلاد.

ونقلت اسوشيتد برس عن المتحدث باسم الجيش الكولونيل أكشا إرلانجا قوله في تصريحات اليوم إن “مهاجمين من جيش تحرير بابوا الغربية الجناح العسكري لمنظمة بابوا الحرة شنوا صباح اليوم هجوماً على موقع عسكري في منطقة بونشاك الجبلية حيث جرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى بين العسكريين وإصابة آخر”.

وأوضح المتحدث أن المسلحين لاذوا بعد الهجوم بالفرار فيما بدأت القوات الإندونيسية عملية تفتيش وتمشيط بحثاً عنهم.

وتقود حركة بابوا الحرة تمرداً مسلحاً منذ عقود ضد السلطات الإندونيسية في هذا الإقليم.