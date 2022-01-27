مواصلة فتح الطرقات المغلقة بسبب الثلوج في طرطوس

طرطوس-سانا

تواصل ورشات وآليات مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس أعمال فتح الطرقات التي تعرضت لانقطاع جزئي نتيجة الهطولات الثلجية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وبين مدير الخدمات الفنية المهندس أحمد سليمان في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية وقبل العاصفة وزعت الآليات في المناطق الجبلية المتوقع هطول الثلوج فيها ومع بدء العاصفة تم تحريكها والبدء بعمليات تعزيل التراكمات الثلجية وفتح الطرقات حفاظاً على استمرار الحركة عليها وضمان وصول المواد الغذائية للمواطنين في هذه المناطق.

وأشار سليمان إلى انه تم اليوم تقريباً فتح جميع الطرق بالمحافظة ومنها طرقات بيت جاش والشندخة والطواحين ودير الجرد والمعمورة والعوينية وطرقات سبة ومشتى الحلو وصافيتا لافتاً إلى أنه يتم التنسيق المباشر مع مكتب الجاهزية بالمحافظة ومديري المناطق في النواحي للتدخل وفتح الطرقات.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة القدموس المهندس أحمد أبو حسون في تصريح مماثل أنه تم فتح كل الطرق في قطاع المدينة التي تعرضت للإغلاق نتيجة الهطولات الثلجية.

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