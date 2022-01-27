تبادل لإطلاق النار على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

بشكيك-سانا

أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان أن تبادلاً لإطلاق النار وقع على الحدود مع طاجيكستان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الدائرة قولها في بيان اليوم إن “المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو” لافتة إلى أن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقنابل اليدوية.

وأضاف البيان أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن موضحاً أن “الوضع يتصاعد بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير دوبو بمنطقة باتكين”.

وكانت قرغيزستان وطاجيكستان أعلنتا في أيار من العام الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع بين الدولتين وأسفر عن اشتباكات مسلحة خلفت عشرات القتلى والجرحى.