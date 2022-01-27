فاليريو يعلن تشكيلة منتخبنا في مواجهة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم

أبو ظبي-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم تيتا فاليريو التشكيلة التي سيخوض بها المباراة امام منتخب الإمارات في وقت لاحق اليوم على ملعب آل مكتوم في دبي ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم.

وضمت التشكيلة: إبراهيم عالمة وعمرو ميداني وعمرو جنيات وعمر خريبين وعمر السومة ومحمود المواس وتامر حاج محمد وفهد اليوسف ومحمد العنز ومؤيد الخولي وأوليفر قسكو.

وقبل خوض مباراته مع الإمارات يحتل منتخبنا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 16 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية بـ 14 نقطة ثم الإمارات بـ 6 نقاط.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency