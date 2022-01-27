قائد قوات لوغانسك يؤكد وجود مرتزقة أمريكيين في دونباس

لوغانسك-سانا

كشف يان ليشتشينكو رئيس مديرية القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد عن رصد وجود مرتزقة من شركة عسكرية أمريكية خاصة في دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ليشتشينكو قوله اليوم: يحظر على المدربين التواجد في منطقة عمليات القوات المشتركة ومع ذلك سجلنا وجودهم عدة مرات في منطقة النزاع مضيفاً.. هناك معلومات موثوقة حول وجود مرتزقة من “بلاك ووتر” في منطقة النزاع في دونباس.

وأشار إلى أن وجود مدربين غربيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية بات معروفاً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين تم تأكيد هذه المعلومات أكثر من مرة وقال: هذه التدريبات تجري في مقاطعات لفوف ونيكولاييف وخيرسون وكذلك في مطارات شكولني في أوديسا وكولباكينو في نيكولاييف وأوزيرنو في جيتومير حيث يتم تدريب مقاتلي الحرس الوطني في مركز التدريب الدولي متعدد التخصصات المشترك في مقاطعة كييف.

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