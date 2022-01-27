أكثر من 120 سم سماكة الثلوج في حضر بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

شهدت محافظة القنيطرة هطولات ثلجية بسماكات مختلفة تجاوزت في بلدة حضر بالريف الشمالي 120 سم وفي بلدة جباثا الخشب 70 سم وفي مدينة البعث 27 سم وفي خان أرنبة 30 سم حسب ما ذكر مدير زراعة القنيطرة احمد ذيب في تصريح لمراسل سانا.

بدوره أوضح رئيس مجلس مدينة القنيطرة المهندس علي الراضي أنه تمت إزالة الثلوج وفتح الطريق الرئيسي من مدينة البعث وحتى قرية الشوكتلية عند المدخل الشرقي للمحافظة وبات سالكا أمام حركة السيارات كما عملت آليات المديريات الخدمية على فتح طريق خان أرنبة -جباثا الخشب وطريق خان أرنبة-جبا باتجاه القطاع الجنوبي والاوسط.

ولفت الراضي إلى أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي حالة طارئة تفرضها الأحوال الجوية.

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