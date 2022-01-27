ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات كورونا اليومية

برلين-سانا

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا متجاوزة حاجز 200 ألف حالة للمرة الأولى في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم فإنه تم تسجيل 203136 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد تسعة ملايين و238 ألفا و931 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفاً و314 حالة بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة.

وناقش البرلمان الألماني أمس ما إذا كان ينبغي فرض جرعات إجبارية من لقاح كوفيد 19 بينما تجمع محتجون ضد الخطوة خارج مبنى البرلمان.