قوات الاحتلال تعتقل 24 آخرين في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم 24 فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة بينهم مصاب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية حملة اعتقالات وسط إطلاق الرصاص طالت 23 فلسطينياً من بلدتي الطور والعيسوية في القدس المحتلة معظمهم من الأسرى المحررين بينهم شاب أصيب برصاصة قبل اعتقاله كما اعتقلت صباح اليوم شاباً من ساحات المسجد الأقصى المبارك.

كما منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في القدس وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الأهالي في منطقة باب العامود في محاولة لإفراغها من الشبان.

وتطالب الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها ضد الفلسطينيين والعمل على وقف جرائمه المتواصلة بحقهم وخاصة في القدس المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency