هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 112 مم في حضر بالقنيطرة

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 112 مم في حضر بالقنيطرة و88 مم في وادي العيون بحماة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت نسب الهطل كما يلي.. دمشق وريفها.. سرغايا 50 مم والحرمون وعسال الورد 32 مم وميسلون 30 مم والتل 25 مم وجديدة الشيباني ومضايا 24 مم وقطنا 22 مم والزبداني 20 مم ودوما 18 مم والكسوة والقطيفة 17 مم وساحة الحجاز 16 مم وعقربا 12 مم وقاسيون 11 مم

ومساكن برزة ودوار المطار 10 مم والمشرفة 9 مم والمزة 4 مم والجراجير 4 ودمشق الدولي والنبك 3 مم.

محافظة السويداء.. عين العرب 25 مم والسويداء وصلخد 18 مم وشهبا 12 مم والصورة الصغيرة 8 مم.

محافظة درعا.. الصنمين 40 مم وازرع 31 مم وتل شهاب 30 مم ونوى 28 مم ودرعا 25 مم والشيخ مسكين 23 مم والمسيفرة 14 مم وبصرى 10 مم.

محافظة القنيطرة .. حضر 112 مم والقنيطرة 24 مم ونبع الصخر13 مم.

محافظة حمص.. مرمريتا وقلعة الحصن 44 مم وشين 37 مم والناصرة 34 مم وتلكلخ 25 مم العريضة 23 مم وتل دو11 مم والقصير 9 مم والرستن والمخرم 8 مم وحمص 6 مم وتدمر 4 مم والقريتين 1 مم.

محافظة حماة.. وادي العيون 88 مم والرصافة 56 مم ومصياف 50 مم وعين حلاقيم 45 مم وربعو 25 مم والحميري 22 مم وحربنفسه 14 مم وصوران 12 مم ومحردة 11 مم وكفر زيتا 8 مم والسلمية 7 مم وحماة 6 مم والصبورة والسعن 3 مم وعقيربات 2 مم وشطحة 28 مم وعين الكروم 16 مم وفي الكريم 11 مم والسقيلبية 9 مم وأفاميا 5 مم.

محافظة طرطوس.. الدريكيش 61 مم وطرطوس 57 مم والشيخ بدر 56 مم وصافيتا 52 مم وبانياس 50 مم والصفصافة 49 مم ومشتى الحلو 48 مم والقدموس 39 مم وحمام واصل 37 مم.

محافظة اللاذقية.. وادي قنديل 77 مم وكسب 54 مم والقطيلبية 48 مم والمزيرعة 37 مم ومطار الباسل 36 مم والقرداحة 29 مم والبهلولية 27 مم واللاذقية وبوقا 25 مم والحفة 18 مم والصلنفة 14 مم.

محافظة إدلب.. إدلب 34 مم وأرمناز10 مم وجسر الشغور 8 مم وخان شيخون وأبو الظهور 7 مم.

محافظة حلب.. منبج 21 مم وحلب 17 مم ومطار حلب والباب 16 مم واعزاز 14 مم والسفيرة 10 مم وعين العرب 7 مم وجرابلس 6 مم ومنشأة الأسد 5 مم وخناصر 9 مم.

محافظة الرقة.. المنصورة 6 مم والرقة 4 مم وتل أبيض 3 مم وعين عيسى وبئر محيسن 2 مم وجديدة خابور 2 مم والكرامة والسبخة 1 مم.

محافظة الحسكة.. اليعربية 3 مم وعامودا 1 مم.