جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه في مصنع للطائرات

كييف-سانا

قتل جندي أوكراني خمسة من رفاقه وأصاب خمسة آخرين بجروح بعدما أطلق النار عليهم في مصنع للطائرات والصواريخ وسط البلاد قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس “إن أحد أفراد الحرس الوطني فتح النار من بندقية كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه” مشيرة إلى أن هذه الجريمة أسفرت عن “مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين”.

وأشار البيان إلى أن الجريمة وقعت في مصنع يوجماش في دنيبرو وسط البلاد الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية لافتاً إلى أن دوافعها لم تعرف بعد.

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