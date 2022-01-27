الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران وأبلغته احتجاجها الرسمي على تصريحات وزيرة خارجية بلاده إليزابيث تراس بشأن مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ابراهيم عزيزي “إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لدى طهران وأبلغته احتجاجها الرسمي على تصريحات وزيرة خارجية بلاده بشأن مفاوضات فيينا وتم التأكيد على عدم تكرار هكذا تصريحات”.

وكانت تراس زعمت أن إيران “هي المسؤولة عن احتمال وصول مفاوضات فيينا إلى طريق مسدود” محذرة من أن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

ولفت عزيزي إلى أن المفاوضات “تجري بقوة بناء على المبادئ الثلاثة العزة والحكمة والمصلحة وأن استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية مبنية على هذه المبادئ ولا بد من وضع الحكمة بعين الاعتبار في أي قرار وسلوك سياسي للبلاد”.

وكانت إيران جددت أمس التأكيد على سعيها للتوصل إلى اتفاق مستدام في مفاوضات فيينا مؤكدة أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في إطار هذه المفاوضات.

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